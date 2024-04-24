Ущерб от паводков для Зауралья составил до 9 млрд рублей, для Оренбуржья – более 40 млрд

Владимир Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков.

По предварительной информации, общий ущерб от паводка в Курганской области составил от 4 до 9 млрд руб., ущерб в Оренбургской области превышает 40 млрд руб., цифры были озвучены на совещании у президента.

По данным МЧС, сейчас вода в Оренбуржье опустилась ниже опасных отметок, в ПВР находятся 625 человек. В Зауралье волна паводков прошла Курган и приближается к Тюменской области. В пунктах временного размещения находятся 487 человек, в том числе 120 детей. В Тюменской области паводок на реке Ишим приближается к селу Абатское, опасный уровень воды сохраняется. В пункты временного размещения перевезены 506 человек, среди которых 186 детей.