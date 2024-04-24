Прокурор запросил семь лет колонии для экс-замминистра культуры Яриловой

Прокурор попросил суд приговорить к семи годам колонии бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.

Напомним, Ярилову обвиняют в превышении полномочий. Ее задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте "Пушкинская карта". Басманный суд Москвы в апреле 2023 года заключил чиновницу под стражу.

Ярилова была назначена заместителем министра культуры в 2018 году. Свою должность она покинула в сентябре 2022 года по собственному желанию.