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Фото: пресс-служба ИГСУ РАНХиГС

Прокурор запросил семь лет колонии для экс-замминистра культуры Яриловой

Прокурор попросил суд приговорить к семи годам колонии бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.

Напомним, Ярилову обвиняют в превышении полномочий. Ее задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте "Пушкинская карта". Басманный суд Москвы в апреле 2023 года заключил чиновницу под стражу.

Ярилова была назначена заместителем министра культуры в 2018 году. Свою должность она покинула в сентябре 2022 года по собственному желанию.

Теги: ярилова, прокурор, суд


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