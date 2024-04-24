Путин предложил провести выборы мэра Кургана

Владимир Путин сегодня на совещании с представителями затопленных регионов не обнаружил мэра Кургана. "Анастасия Николаевна, а где же глава-то Кургана?" – спросил президент у ио главы города. За Анастасию Аргышеву ответил губернатор Курганской области Вадим Шумков: "Она у нас ушла в отставку в начале года". "Понятно. Надо проводить тогда соответствующие мероприятия, выборы организовать нормально", - сказал президент.

Примечательно, что перед уходом в отставку мэр Кургана Елена Ситникова была задержана силовиками и стала фигуранткой уголовного дела о халатности. Но об этом губернатор не упомянул.