"Что так мало-то?": Путин возмутился числом людей, получивших компенсации после наводнений

Владимир Путин возмутился числом россиян, получивших компенсации после наводнения в Оренбургской области и других регионах страны.

На совещании, посвященном паводку, глава государства раскритиковал данные, подготовленные МЧС: при 400 тыс. заявок на выплату компенсаций получили их в десять раз меньше. "Что так мало-то?" – спросил президент.

"Сейчас наиболее сложная ситуация остается в Оренбургской области. Ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен и уровень воды снижается медленно. Доклады о том, что происходит в районах паводков поступают регулярно, мы на постоянной связи и с министром МЧС, и с министром строительства и ЖКХ, которые выезжают на местность для оценки ущерба", - рассказал Путин участникам совещания.

Также Путин потребовал не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах. Президент поручил при необходимости скорректировать размеры компенсаций пострадавшим гражданам.