В Карачаево-Черкесии нашли автомобиль подозреваемых в нападении на полицейских

Силовики в Карачаево-Черкесии обнаружили автомобиль подозреваемых в нападении на полицейских.

"Установлен легковой автомобиль, на котором фигуранты скрылись с места происшествия", - сообщается в Telegram-канале СУСК России по КЧР. Машину осмотрели и изъяли.

Как уточнили в республиканском главке МВД, обнаружен автомобиль "ВАЗ-2112". В машине обнаружены личные вещи разыскиваемых и упаковка от боеприпасов.

Напомним, в Карачаевске неизвестные открыли стрельбу по сотрудникам полиции. Двое из них скончались, третий госпитализирован. Нападавшие выстрелили в полицейских, после чего похитили их табельное оружие и боеприпасы к нему.

В республике введен план "Сирена", в розыск объявлены пять подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям (посягательство на жизнь сотрудника, незаконные ношение и хранение оружия, хищение оружия и боеприпасов).