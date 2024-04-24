На Урале ученик 8-го класса погиб на уроке физкультуры

На Среднем Урале выясняют обстоятельства гибели ученика прямо на уроке физкультуры.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня в Асбесте. По предварительным данным, ученик 8-го класса, пробежав 1 круг по периметру спортивного зала, почувствовал себя плохо. Парень сел на лавочку, упал и потерял сознание.

Учитель физкультуры оказал ребенку первую помощь. Однако, несмотря на проведение бригадой "скорой помощи" реанимационных действий, подросток скончался.

Сейчас прокуратура проводит проверку. Будет устанавливаться, своевременно ли школой была оказана первая медицинская помощь мальчику и вызвана "скорая". По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти ученика.