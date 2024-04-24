Иностранцев, которым на родине грозит статья за наемничество, не будут депортировать - Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что иностранцев, участвующих в СВО на российской стороне, не будут выдавать странам, где им может грозить уголовная ответственность за наемничество. Речь идет о людях из Сербии и Приднестровья. Хинштейн сообщил, что обсудил ситуацию с руководством главка МВД по вопросам миграции.

"Коллеги из МВД уже занимаются решением проблемы. В случае с приднестровцем - ему оформляют сейчас вид на жительство, сербу - временное убежище. С последним — ситуация чуть сложнее, т.к. контракты он заключал не с Минобороны, а с добровольческими формированиями ДНР", - пишет депутат.

Он добавил, что связался с главой ДНР Денисом Пушилиным – тот направит ходатайство на имя президента России о предоставлении сербу российского гражданства.