В Госдуме предлагают сажать за диверсии на 35 лет

В Госдуме подготовили поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за диверсии. Председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев ("Единая Россия") предлагает лишать свободы за такие преступления на срок до 35 лет.

Также Пискарев предлагает увеличить ответственность за "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды" – до пяти лет лишения свободы.