Участник СВО Руслан Александров возглавил Березовский район в Югры

Участник СВО Руслан Александров возглавил Березовский район, сообщили Накануне.RU в думе района. Это первый случай в стране, когда мэром стал ветеран спецоперации.

Всего на пост главы претендовали пять человек.

Отметим, что ранее кандидатура Александрова была согласована с главой региона Натальей Комаровой. Близкий к окружному правительству Telegram-канал "5-й этаж" сообщал, что Александров прошел собеседование с главой региона и получил ключевые задачи по развитию территории.

Новый мэр сменил на посту Павла Артеева. 28 ноября 2023 года чиновник признался в социальных сетях, что в ночь с 24 на 25 ноября в Березово он управлял личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мэра задержали полицейские.

Глава района не справился с управлением и совершил выезд в кювет. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения на месте отказался, после чего сотрудником полиции было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, где в присутствии дежурного врача от прохождения освидетельствования также отказался. На него был составлен административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.

Также Артеева исключили из "Единой России".