Адвокат обжалует арест замминистра обороны Иванова

Защита будет обжаловать арест замминистра обороны РФ Тимура Иванова по делу о получении взятки. Об этом сообщил адвокат Денис Балуев.

Защита просила отправить Иванова под домашний арест или избрать запрет определенных действий.

Кроме того, адвокат сообщил ТАСС, что факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения замминистра обороны отсутствует в его уголовном деле.

"Деньги как предмет взятки вообще не фигурируют. Вменяемая сумма - свыше 1 млн рублей. Она никак не связана с делом о хищениях при поставке сухих пайков, о котором писали СМИ", - сказал адвокат. При этом он не опроверг информацию о том, что обвинения связаны со строительными контрактами Минобороны.

Ранее Иванов на два месяца был отправлен в СИЗО постановлением Басманного районного суда Москвы. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По этой статье Иванову может грозить до 15 лет тюрьмы. Он не признает вину.

Также по делу Иванова арестован Сергей Бородин, его тоже обвиняют во взяточничестве.