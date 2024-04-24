Цистерны загорелись под Симферополем: один человек погиб, трое пострадали

Один человек погиб и трое пострадали в результате возгорания железнодорожных цистерн в Симферополе, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, загорелись три железнодорожные цистерны. Их тушат более сотни человек.

Сообщается, что ЧП произошло в поселке Комсомольское. При этом Mash сообщал, что горит нефтебаза.

Советник главы республики Крым Олег Крючков сообщил, что, по предварительной версии, причиной возгорания стали технологические нарушения при проведении работ.