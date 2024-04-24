Моор: ситуация с паводком в Тюменской области по-прежнему напряженная

Ситуация с паводком в Тюменской области по-прежнему напряженная, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

На сегодняшний день принято 90 заявлений от жителей, пострадавших от паводка на выплату 50 тыс. руб. на первоочередные нужды. В настоящий момент отработано 87 заявлений.

Пик паводка в Ишиме у города с аналогичным названием пройден - вода убывает. А вот в Абатском районе уровень воды активно повышается. За 16 часов он вырос до 1004 сантиметров и превысил критическую отметку 960 сантиметров

"В Абатском районе из 22 населенных пунктов, которые попадают в зону возможного подтопления, пять полностью эвакуированы. Сейчас здесь работает большая группировка сил и средств – МЧС, полиция, сотрудники дорожных служб, волонтеры. Сформированы запасы мешков с песком, завершены работы по укреплению гидротехнических сооружений. Специалисты расширяют насыпь, которая защищает федеральную трассу. Закончат завтра утром. В Ишиме, Казанском и Ишимском районах наблюдаем небольшое снижение воды. При этом, как прогнозирует Росгидромет, темп снижения замедлится. До 30 апреля даже возможен рост воды. Главная задача сейчас – работа караулов и устранение протечек", - сообщил Моор.

Растет уровень воды в реке Тобол. В селе Упорово пик паводка ожидается 28 апреля.