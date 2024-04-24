Блиновская готова погасить долги по налогам, - адвокат

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате более 900 млн рублей налогов, готова погасить причиненный бюджету РФ ущерб. Об этом заявила ее адвокат Наталия Сальникова, передает ТАСС.

По слова защиты, для этого следствие согласилось на снятие ареста с некоторого имущества Блиновской.

В Московском городском суде сегодня решается вопрос о продлении обвиняемой срока ареста. Следователь просит продлить срок ареста Блиновской до конца лета.

В декабре адвокат Блиновской опровергла сведения о погашении налоговой задолженности на 1,4 млрд рублей. По ее словам, у Елены нет возможности погасить такую сумму.

В конце марта стало известно, что СКР расширил обвинение супругам Блиновским. Им увеличили размер легализованных денег и имущества, приобретенных преступным путем – с 43 млн руб. до более чем 700 млн руб. Кроме того, супругам вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. Блиновской также предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Блиновскому было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Свою вину он не признает. Создательница "марафонов желаний" признает вину только в неуплате налогов.