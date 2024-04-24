В Екатеринбурге экс-риэлтора отправили в колонию за мошенничество

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему риэлтору. Женщину отправили в колонию за мошенничество.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, фигурантка с февраля 2019 по декабрь 2022 года была директором ООО "Бюро Свердловской недвижимости" и заключала с клиентами договоры на оказание риэлтерских услуг.

"Создавая видимость активной деятельности, женщина составляла от лица клиентов анкеты в кредитно-финансовые учреждения для получения ипотеки на приобретение жилья, показывала объекты недвижимости, изначально не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства", - говорится в материалах дела.

В результате 12 потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей.

Сегодня, 24 апреля, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил мошеннице 6,5 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.