24 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба президента Украины

American Conservative: Фанар - это ЦРУщная организация

Экуменический (Константинопольский) патриархат находится под влиянием правительства США, которое продвигает в мире его образ как "восточного папы". Об этом пишет The American Conservative в статье "ЦРУшный человек в Константинополе".
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В статье говорится о связях патриарха Афинагора с ЦРУ (при нем произошло взаимное снятие анафем с Ватиканом в 1964 году). Он поддерживал милитаристскую внешнюю политику США. Нынешний патриарх Варфоломей таков же. Он очень близок к римскому папе Франциску и поддерживает тесные отношения с правительством США.

При этом его прямая юрисдикция распространяется только на несколько тысяч верующих в Турции. Но США открыто поддерживают доктрину восточного папизма против Москвы.

"Экуменический патриархат открыто и с гордостью поддерживает Демократическую партию... Президент Трумэн часто подчеркивал проамериканские убеждения патриарха Афинагора и важность и влияние Экуменического патриархата. Трумэн считал, что Патриархат и Афинагор имеют решающее значение для укрепления прозападной позиции как Греции, так и Турции", - пишет автор.

Он указывает, что Фанар уже открыто пропагандирует аборты и половые извращения в угоду Демократической партии, невзирая на христианское учение. В статье приводятся и другие интересные факты о связях с США митрополита Элпидофора - вероятного преемника Варфоломея.

Теги: Фанар, ЦРУ, США, церковь


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