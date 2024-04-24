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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Жительницу Ялуторовска приговорили к лишению свободы за гибель трех детей на пожаре

В Тюменской области 38-летнюю жительницу Ялуторовска признали виновной в гибели трех детей во время пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщину судили сразу по трем статьям: "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", "Угроза убийством" и "Нанесение побоев".

Трагедия произошла 19 ноября прошлого года. Пьяная ялуторовчанка включила в неисправную розетку настольную плиту. О том, что розетка неисправна женщина знала. В результате произошло короткое замыкание, которое, в свою очередь вызвало пожар. Попыток спасти соседей осужденная не предприняла, о пожаре никому не сообщила, просто сбежала с места происшествия. Огонь распространился в квартиру на втором этаже, где жила многодетная семья. В результате трое детей в возрасте восьми, 11 и 15 лет умерли от острого отравления угарным газом.

Кроме того, 11 и 14 ноября женщина избила свою мать, угрожала ей убийством.

Как сообщили в региональном СКР, суд приговорил ее к лишению свободы сроком на три года шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Теги: Ялуторовск, пожар, уголовное дело, дети


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