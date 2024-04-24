Парад Победы в Ростове-на-Дону может пройти без зрителей - губернатор

В Ростове-на-Дону парад на 9 мая состоится, но, возможно, без зрителей, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании регионального правительства.

"Что касается проведения парада: в Новочеркасске парада не будет. По Ростову мы работаем с Министерством обороны, но вероятность того, что парад может пройти без зрителей, высокая", - сказал Голубев.

Он напомнил, что ранее парады без зрителей уже проводились. Также пока нет определенности по праздничному салюту: "Если салют и будет, то это решение Минобороны. Мы фейерверк в городе делать не будем".