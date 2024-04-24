«Сибирь-Арена» в Новосибирске впервые станет площадкой проведения международного турнира по хоккею

В Новосибирской области 25 апреля стартует «Лига Ставок Кубок Будущего» – международный турнир с участием сборных команд, составленных из хоккеистов не старше 20 лет – России, Белоруссии, Казахстана, а также игроков Студенческой хоккейной лиги. Команды уже прибыли в Новосибирск и проводят первые тренировки на «Сибирь-Арене», сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Сибирь-Арена» впервые принимает международный турнир по хоккею. Матчи сборных в рамках Кубка Будущего ранее проводились в Минске и Санкт-Петербурге. Новосибирск стал третьим городом, который примет матчи традиционного турнира. В преддверии его старта министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов отметил пристальный интерес специалистов и поклонников хоккея к предстоящим играм.

«Мы ждём интересные матчи, ведь как раз в этом в возрасте игроки раскрываются, переходят в большой хоккей, стараются проявить себя, поэтому к встречам будет приковано особое внимание профессиональных специалистов. Мы приглашаем болельщиков на все матчи, в том числе и на хоккей 3 на 3, они увидят яркое зрелище. Я думаю, многие придут с детьми, поэтому предстоящий турнир, безусловно, будет способствовать популяризации хоккея в Новосибирске», – подчеркнул Сергей Ахапов.

Турнир пройдет с 25 по 28 апреля. В рамках турнира пройдут матчи в обычном хоккее, а также мини-турнир по хоккею 3х3. Матчи такого формата состоят из трех периодов по семь минут. Каждое нарушение правил наказывается штрафным броском вместо удаления, остановок игры практически нет. Благодаря такому формату матчи становятся зрелищнее и быстрее. В случае ничьей проводится серия буллитов для определения победителей.

24 апреля участники предстоящего турнира приехали в Новосибирск и провели тренировки. В первом матче турнира 25 апреля встретятся сборные Белоруссии и Казахстана, российская команда в 19.30 встретится со сборной Студенческой хоккейной лиги. 26 апреля перед матчем сборных России и Казахстана в 19.00 состоится официальное открытие турнира, 27 апреля пройдёт мини-турнир по хоккею 3х3, а 28 апреля состоятся заключительные матчи турнира «Лига Ставок Кубок Будущего» – сборная России в 17.00 сыграет против сборной Белоруссии. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте регионального минспорта.