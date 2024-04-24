Промышленность Костромской области продолжает демонстрировать положительную динамику

По данным Костромастат, производство лекарственных средств в регионе за два месяца выросло в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты прогнозируют положительную динамику роста производства в Костромской области в 1 квартале. В частности, среди обрабатывающих производств самый существенный рост демонстрирует производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

В основном это связано с реализацией при поддержке региона крупного инвестиционного проекта на фармацевтическом заводе «Ортат». Инвестпроект реализуется с 2022 года. На территории завода построен новый лабораторный корпус, приобретено оборудование для оснащения участков производства упаковки токсичных препаратов и контрольно-аналитической лаборатории.

Как отметила генеральный директор производства Ольга Головкина, реализовать проект помогло сотрудничество с администрацией региона. Завод уже воспользовался такой мерой поддержки, как инвестиционный налоговый вычет. Данный инструмент был разработан по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Он дает возможность снизить платежи по налогу на прибыль для компаний, осуществляющих капиталовложения в развитие производства.

«В 2023 году мы ввели две новые линии полного цикла. Это препараты особого назначения для лечения онкологии и препараты, которые требуют выделенного производства. Соответственно мы запустили эти линии, произвели освоение ряда этих продуктов в 2023 году и в первом квартале этого года вышли на полную мощность. Мы участвуем в инвестиционном проекте с Костромской областью», - прокомментировала Ольга Головкина.

Кроме того, хорошие показатели ожидаются у производителей транспортных средств и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также в традиционных для региона отраслях - деревообратывающей промышленности и ювелирном производстве.

Положительная динамика во многом обеспечена оперативно принимаемыми региональной администрацией решениями и широким выбором мер поддержки (финансовых, инфраструктурных, имущественных, консультационных, организационных), отмечают эксперты.