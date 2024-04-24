На сеть Hugo Boss в России нашелся покупатель

Правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже российских активов Hugo Boss компании "Стокманн", передает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Одним из условий сделки стало сохранение всех рабочих мест.

Сделка может быть закрыта предстоящей осенью. Тогда же в России будут открыты магазины, принадлежащие немецкому бренду.

Эксперты оценивают российские активы Hugo Boss в сумму 1,5-1,8 млрд руб., но условия ухода с российского рынка для иностранных компаний таковы, что продажа должна быть осуществлена с 50-процентным дисконтом.

Ожидается, что с помощью сети Hugo Boss "Стокманн" сможет усилить свои позиции на рынке мультибрендовых универмагов.

Ранее сообщалось, что Hugo Boss не прекратит оптовые поставки в Россию, но активы в стране хочет продать.