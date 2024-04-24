Екатеринбург оказался среди российских городов с самой вкусной шаурмой

Екатеринбург оказался в топе российских городов с самой вкусной шаурмой. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного сервисом путешествий Туту.

В опросе сервиса приняли участие более 4 тысяч человек. Согласно результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), самая вкусная шаурма (или, скорее, шаверма) оказалась в Санкт-Петербурге – так считают 25,92% путешественников. На втором месте Москва – за столичную шаурму проголосовали 19,34% опрошенных. Далее следуют Казань (5,65%), Ростов-на-Дону (5,32%) и Нижний Новгород (5,09%).

В топ-10 также вошли Краснодар (4,62%), Екатеринбург (4,18%), Новосибирск (3,62%), Уфа (3,55%). А замыкает десятку Самара – за нее проголосовали 3,2% опрошенных.

Напомним, что не так давно в Екатеринбурге общественники проверили киоски, где готовят и продают шаурму. Результаты оказались шокирующими.

Также российскую шаурму проверило Роскачество. Все оказалось очень плохо.