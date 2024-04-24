Песков прокомментировал публикации о том, что арестованный Иванов якобы подозревается в госизмене

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о том, что арестованный по делу о взятке замминистра обороны России Тимур Иванов якобы подозревается в госизмене.

"Сейчас очень много разных "перетолков" вокруг этого всего. Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию», - заявил представитель Кремля.

"И все эти рассуждения - не что иное как спекуляции вокруг этого дела", - цитирует его ТАСС.

Песков призвал ориентироваться на официальную информацию от следственных органов.

Ранее Иванов на два месяца был отправлен в СИЗО постановлением Басманного районного суда Москвы. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По этой статье Иванову может грозить до 15 лет тюрьмы. Он не признает вину.

Также по делу Иванова арестован Сергей Бородин, его тоже обвиняют во взяточничестве.

Иванов был "человеком Шойгу", об этом сообщил собеседник Forbes в Минобороны РФ. По его словам, у замминистра, в ведении которого находился стройкомплекс, "были косяки" и к нему "накопились вопросы".