Мосгордума предложила запретить распространение информации об онлайн-продаже вейпов

Мосгордума внесла в Госдуму законопроект, направленный против распространения вейпов и другой никотинсодержащей продукции среди несовершеннолетних путем запрета информации об онлайн-продаже этой продукции.

Законопроектом предусматривает запрет на распространение в интернете информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции, а также предлагается механизм мониторинга такой информации в соцсетях и способ пресечения возможности доступа к такой информации.

Актуальность инициативы объясняется тем, что на практике запрет розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией дистанционным способом не соблюдается. Так, в ноябре 2023 года - январе 2024 года по инициативе активистов Москвы была проведена акция "Вейп-контроль онлайн", и был выявлен 471 потенциально опасный интернет-ресурс. Причем 59% информации о дистанционной продаже никотинсодержащей продукции размещено в соцсетях, а непосредственная дистанционная продажа обеспечивается 70% интернет-ресурсов. В большинстве случаев покупателя не спрашивают о возрасте, и подтверждать его не надо.

В КоАП РФ предлагается внести изменения, что за распространение такой информации предлагается установить штрафы для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч, юридических лиц - 100-300 тысяч.

Накануне председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что на сайте стопвейп.москва большинство выступают за полный запрет вейпов и электронных сигарет. Остальные предлагают ужесточить условия их продажи, в частности повысить минимальный возраст до 21 года, убрать сладкие ароматизаторы из состава вейпов, разрешить только безникотиновые жидкости, тоже увеличить штрафы за продажу несовершеннолетним.

"Эти предложения свидетельствуют о широкой общественной поддержке мер по борьбе с распространением и использованием вейпов среди несовершеннолетних", - написал депутат.