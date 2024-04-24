В Москву привезли трофейную технику, захваченную в ходе СВО

Первые пять экспонатов выставки трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими в ходе СВО, привезли на Поклонную гору в Москве.

Среди них — немецкая БМП Marder, американские бронетранспортер М113 и БМП Bradley, турецкий броневик Kirpi BMC 350, сообщает РИА Новости. Кроме того, посетители смогут увидеть немецкий танк Leopard и шведскую БМП CV90.

Выставка трофейного вооружения откроется 1 мая и продлится месяц.

В прошлом году сообщалось, что специалисты "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) исследовали шесть типов западных машин, полученных в качестве трофеев в ходе спецоперации. Речь идет, в том числе, о технике из Франции, Германии и США.