Минтранс отрицает наличие многокилометровых очередей на границах с новыми регионами

Министерство транспорта России отрицает наличие очередей на административных границах Крыма и Ростовской области с присоединенными территориями. Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин попросил ведомство проверить ситуацию из-за жалоб на "многокилометровые очереди" на КПП.

В Минтрансе сообщили, что максимальное время ожидания проверки на пунктах пропуска составляет полтора часа, передает РБК. Такое ожидание на административной границе внутри страны министерство не считает долгим.

"Задачи по модернизации КПП в 2022-2023 года выполнены, из 15 пунктов обновлены 10, появились новые коридоры и дополнительные полосы движения, пропускная способность увеличена в 2,5 раза", - заявили в министерстве.

Рогозин по этому поводу написал в своем Telegram-канале:" Не надо со мной спорить, надо просто сделать. Если не верите, снимем видео пробок, и как у пункта пропуска Джанкой легковому транспорту приходится по встречке, по обочине объезжать грузовые машины. Как вернусь в регион, лично все сниму и выложу здесь. Скопление техники в таких местах не только создает неудобства людям, но и просто небезопасно".