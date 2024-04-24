Екатеринбургского блогера Евгения Анисимова не стали отправлять под арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения задержанному накануне автору Telegram-канала "Прекрасная Россия" Евгению Анисимову. Блогера не стали отправлять под арест, а запретили определенные действия.

23 апреля в квартиру к Анисимову нагрянули силовики. Именно в этот день должна была состояться пресс-конференция, на которой блогер обещал показать оригинальные документы своего расследования о якобы "захвате земли" в Екатеринбурге. Стало известно, что речь идет об уголовном деле по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ "Клевета".

Сегодня адвокат Наталья Волкова подтвердила, что ее подзащитного не обвиняют в дискредитации ВС РФ или "иностранном финансировании", но предъявляют обвинения по статьям о клевете и разглашении тайны частной жизни. В качестве потерпевшего в обвинении фигурирует бизнесмен, бывший член Общественной палаты РФ, член Общественного совета при СУ СКР по Свердловской области. Дело возбуждено на основании двух видеороликов, которые опубликовал журналист.

Сторона обвинения попросила закрыть процесс от журналистов, так как на заседании могут прозвучать личные данные потерпевшего – того самого бизнесмена, которого на своей пресс-конференции 23 апреля и хотел "разоблачить" Анисимов. Суд удовлетворил ходатайство, несмотря на заверения адвокатов, что никакие личные секретные данные в деле не фигурируют.

По словам самого Евгения Анисимова, он работал как обычно, в рамках своих полномочий как журналиста, а потому задержание для него стало неожиданностью.

Юрист и общественный защитник Иван Волков считает странным вчерашнее задержание Анисимова, потому что в аналогичных случаях обвиняемому просто прислали бы повестку и не стали бы "вламываться в дом".

В итоге суд отпустил Анисимова под запрет определенных действий – в частности, ему запрещено общаться со свидетелями по делу.