РАН не дают проводить экспертизу школьных учебников

Президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что "идет сильнейшее сопротивление введению экспертизы по учебникам". Он не сказал, с чьей стороны идет это "сопротивление".

"Экспертиза должна носить комплексный характер, смотреть не только контент, но и интенсивность программы, другие предметы, которые помогают освоить дисциплину", - сообщил Красников, выступая в Совете Федерации.

Он добавил, что "обсуждал это дело и с Владимиром Владимировичем, и с министром просвещения Кравцовым". Но при этом попросил сенаторов повлиять на правительство, чтобы то приняло распоряжение о введении обязательной экспертизы со стороны РАН.

Как мы сообщали ранее, студент-историк УрГПУ создал петицию об исправлении "грубых ошибок" в едином государственном учебнике по истории. По его мнению, фактические ошибки и оценочные суждения касаются, например, известного тезиса Владимира Путина о том, что "Ленин заложил огромную бомбу под здание Советского Союза", при этом очень много места в учебнике почему-то посвящено религиозному философу Ивану Ильину, который, как напоминает автор петиции, и вовсе "был прямым пособником нацистской Германии".