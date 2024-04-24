Прокуратура обжаловала приговор главе свердловского Союза десантников

Приговор по делу председателя свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина обжалован.

Напомним, Тетерина обвиняли в посредничестве в передаче взятки. Гособвинение заявляло, что вина десантника подтверждается доказательствами, и требовало приговорить его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей.

16 апреля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Евгению Тетерину 9 лет лишения свободы со штрафом в 25 млн рублей. Однако на основании части 2 статьи 80.2 УК РФ он был освобожден от наказания. После этого в прокуратуре заявили, что изучат приговор на предмет обжалования.

Ведомство не стало затягивать с этим. Как сообщается в электронной картотеке райсуда, на этой неделе на приговор поступило апелляционное представление. Его подал прокурор. Жалоба зарегистрирована в суде, но дата ее рассмотрения пока не назначена.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что глава свердловского Союза десантников угодил в ДТП с мотоциклистом.