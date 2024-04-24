Жители разрушенных домов в Белгородской области смогут взять ипотеку под 2%

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородских областей смогут оформить ипотеку под 2% на вторичку – в перечисленных регионах.

Речь идет об участниках и ветеранах боевых действий, а также бюджетниках. В Минфине России сообщили, что решение уже согласовано правительством.

Также льготную ипотеку смогут получить жители Белгородской области, чье жилье было разрушено в результате "обстрелов со стороны сопредельного государства". Им полагается ипотека под 2% не только на вторичном рынке, но и в новостройках.

"Льготный ипотечный кредит на указанных условиях можно будет взять до 30 апреля 2025 г.", - сообщили в Минфине.