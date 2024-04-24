В Прикамье уходит в отставку мэр, грозивший полицией замерзающим жителям

Глава Соликамска Евгений Самоуков заявил, что принял "непростое решение сложить с себя полномочия", передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом он сообщил в соцсетях, заявив, что "решение носит личный характер и не связано с какими-либо внешними обстоятельствами".

"С самого начала своей работы на этом посту я стремился делать то, во что искренне верил. За более чем три года, проведенные в должности главы округа, я не пожалел ни об одном дне, проведенном в коллективе единомышленников и при поддержке федеральных и региональных властей, а также предприятий. Вместе с депутатским корпусом мы многое сделали, шли к реализации идей и достижению целей, преодолевали трудности и ошибки, побеждали. По многим направлениям есть видимые результаты, а по ряду из них создан ощутимый задел, который позволит округу уверенно двигаться вперед. Во всех начинаниях и вызовах мы ощущали поддержку губернатора региона Дмитрия Махонина, краевого правительства, депутатов округа, Законодательного собрания и Государственной думы, а главное – наших жителей. Я благодарен всем за содействие и вклад в общее дело", - написал Самоуков.

Он сообщил, что остается в Соликамске и планирует продолжать принимать активное участие во всех проектах.

Отметим, что глава Соликамска зимой стал участником коммунального скандала. 12 декабря прошлого года без тепла остались дома микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный, Центр Соликамска. 15 декабря в городе произошла вторая коммунальная авария. В эти дни в регионе были аномальные морозы.

Недовольным замерзающим жителям, писавшим гневные комментарии в соцсетях, мэр пригрозил полицией, заявив, что идет "сбор недостоверной информации о деятельности администрации и СМУП "Теплоэнерго", а также комментариев с оскорблениями". Самоуков пугал людей штрафами за оскорбление в интернете от 5 до 10 тыс. руб. Однако спустя пару часов пост Самоукова с угрозами был удален из соцсетей.

По итогам коммунальных аварий губернатор Пермского края принял кадровые решения и уволил заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Также свою должность покинул замглавы по вопросам безопасности Андрей Швецов.

Главе округа Евгению Самоукову был объявлен выговор.