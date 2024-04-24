300 тысяч военных смогли реструктуризировать долги по кредитам - генпрокурор
Генеральный прокурор России Игорь Краснов отчитался о работе своего ведомства в Совете Федерации.
Глава ГП предложил предоставить прокурорам доступ к сведениям о банковских операциях, выделенных на гособоронзаказ.
Также Краснов рассказал, что за 2023 год более 300 тыс. военнослужащих смогли реструктуризировать долги по кредитам.
Краснов сообщил, что с сентября 2022 в судах рассмотрено 271 дело в отношении 399 украинских боевиков, 43 человека были осуждены пожизненно.
Также он коснулся значительного круга гражданских проблем. Например, рассказал, что были "выявлены случаи замалчивания педагогами травли школьников со стороны одноклассников и даже преступлений в отношении них".