В Югре отказались от митингов, шествий, парадов и салютов на майские праздники

В Югре введены дополнительные меры безопасности в майские праздники. Решение было принято на заседании антитеррористической комиссии и оперативных штабов автономного округа, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой, передает корреспондент Накануне.RU.

Главам муниципалитетов поручено организовать праздничные мероприятия без участия зрителей, ограничить число участников до 50 человек, а также исключить проведение митингов, шествий, парадов и салютов. Особое внимание уделят обеспечению безопасности жителей, оборудованию мест проведения мероприятий инженерно-техническими средствами досмотра, мобильными барьерными ограждениями и другим мерам безопасности.

Напомним, шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет онлайн по соображениям безопасности. Ранее сообщалось, что уже в шести регионах власти отменили празднование Дня Победы из-за возможных терактов и атак украинских БПЛА. От парадов и салютов отказались Белгородская, Брянская, Псковская, Рязанская, Волгоградская и Курская области, а также Севастополь. В Госдуме не исключили, что власти могут отменить традиционный салют в Москве на 9 мая.