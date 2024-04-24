Автоматические камеры массово фиксируют "нарушения" со стороны невиновных водителей - Генпрокуратура

Генпрокуратура России возмутилась установкой автоматических камер фиксации нарушений ПДД.

Неотрегулированная установка таких комплексов "приводит к массовому привлечению к ответственности невиновных лиц", сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

По его словам, в Саратовской области были отменены 2 тыс. незаконных постановлений об административных нарушениях, при этом 3 тыс. нарушителей остались без наказания, сообщил генпрокурор.

Краснов сообщил, что надзорное ведомство будет добиваться разработки нормативов установки камер.