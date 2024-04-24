В аэропорту Екатеринбурга задержали пьяного дебошира

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали жителя Саратова, нарушавшего порядок при посадке на борт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, 41-летний мужчина собирался вылетать из Екатеринбурга в Хабаровск. В ожидании вылета он распивал спиртное в кафе аэропорта, а при посадке стал вести себя вызывающе. Дебошир нецензурно ругался на других пассажиров и не реагировал на замечания бортпроводников.

Представители авиакомпании отказали ему в перелете, не пустив на борт самолета. Не став дожидаться полиции, хулиган прошел через перрон в направлении здания аэровокзала. Мужчину задержали работники подразделения транспортной безопасности.

На нарушителя составили протоколы. До вытрезвления его поместили в специальное помещение для задержанных лиц, где он провел ночь. Теперь агрессору предстоит заплатить штраф на общую сумму 5 тысяч рублей.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали сразу троих агрессивных дебоширов.