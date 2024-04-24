Генпрокуратура увидела вину Минприроды в паводке в Оренбуржье

Генпрокурор России Игорь Краснов фактически обвинил министра природных ресурсов в халатности, которая привела к наводнениям в нескольких российских регионах.

Выступая в Совете Федерации, Краснов рассказал, что система наблюдения за уровнем воды в водоемах частично не работает.

"Из 1 тыс. автоматизированных комплексов и постов гидрологической сети пятая часть на момент проверки в 2023 году вообще не работала. Средства измерения уровня воды при прогнозировании паводка не использовались. От министра природных ресурсов и руководителя Росгидромета в январе этого года я потребовал устранить нарушения, однако, принятые ими меры оказались неэффективными и недостаточными", - сообщил генеральный прокурор.

" Отсутствие достоверной информации о показателях притока воды не позволило в ответственный момент предотвратить глобальное затопление на территории нескольких регионов. Это стало одной из причин чрезвычайного происшествия, десяткам тысяч людей, их имуществу, экономике регионов нанесен значительный ущерб. О ситуации доложено главе государства. Мы добьемся привлечения к ответственности всех виновных", - добавил Краснов.