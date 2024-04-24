24 Апреля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Игорь Бабушкин обсудил с главой Росморречфлота вопросы развития водных путей Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и руководитель Федерального агентства морского и речного флота Андрей Тарасенко провели в Москве рабочую встречу. В ней также принял участие министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский.

Глава Росморречфлота поддержал предложение астраханского губернатора, которое он озвучил на заседании комиссии Госсовета РФ, о внесении реконструкции судоходного канала в новый национальный проект «Транспорт». Активную работу над ним сейчас ведет Правительство России.

«Ранее в составе рабочей группы по программе «Великий Волжский путь» мы собрали предложения от регионов и направили в Министерство Транспорта РФ. В перечень мероприятий мы предложили включить реконструкцию Волго-Каспийского морского судоходного канала, - сказал Игорь Бабушкин. - Для нашего региона, да и для страны в целом, это очень важно. Здесь проходит основная артерия МТК "Север-Юг". Это позволит значительно увеличить грузопотоки через Астраханскую область и даст дополнительный импульс судостроительной отрасли».

В настоящее время на канале обеспечен проход судов с осадкой 4,5 м с сохранением отдельных участков одностороннего движения судов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Участники встречи также обсудили проект строительства морвокзала и пассажирского пункта пропуска в морском порту Астрахани.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Одним из факторов успешного развития морской и речной отрасли является подготовка кадров. Глава Астраханской области поблагодарил Андрея Тарасенко за участие в развитии материально-технической базы и оснащении Каспийского института морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина.

Теги: игорь бабушкин, тарасенко, росморречфлот, великий волжский путь, судоходный канал


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