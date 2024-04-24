Замминистра обороны не признал вину в получении взятки

Заместитель министра обороны Тимур Иванов не признает вину по делу о взяточничестве, сообщает Mash.

Сумму ущерба по делу в суде не уточнили, пояснив, что она устанавливается следствием, пишет телеграм-канал.

СМИ сообщали, что замминистра в подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей.

Ранее Иванов на два месяца был отправлен в СИЗО постановлением Басманного районного суда Москвы. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По этой статье Иванову может грозить до 15 лет тюрьмы.

Также по делу Иванова арестован Сергей Бородин, его тоже обвиняют во взяточничестве.