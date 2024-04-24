24 Апреля 2024
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Политика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин обсудил с главой "Россети Юг" практические аспекты реализации проекта «Чистое небо» в Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудил в Москве с гендиректором компании «Россети Юг» Борисом Эбзеевым ход и перспективы реализации в регионе программы повышения надежности электроснабжения и проекта «Чистое небо».

Программа повышения надежности электроснабжения рассчитана до 2027 года, она должна охватить всю Астраханскую область. Среди первоочередных мероприятий – модернизация питающих центров 35 кВ, в том числе - подстанций «Трусовская» и «Октябрьская», а также реконструкция воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

Проект «Чистое небо» компании «Россети Юг» предполагается реализовать в рамках реконструкции и благоустройства центральной части Астрахани. Уже определены участки ЛЭП для переноса под землю, условия размещения сетей и оборудования на опорах, а также порядок взаимодействия со смежными организациями при переустройстве. Заключены договоры на разработку научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия при выполнении работ.

Борис Эбзеев рассказал Игорю Бабушкину, что в историческом центре Астрахани энергетики перенесут воздушные ЛЭП под землю, что поможет сохранить архитектурный облик каспийской столицы. Благоустройство пройдет в несколько этапов до 2026 года на Петровской набережной, улицах М. Горького, А. Сергеева и прилегающих переулках квартала «Коса».

Собеседники также обсудили вопросы консолидации электросетевых объектов на территории Астраханской области, тарифного регулирования и предложения по заключению регуляторного соглашения.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин отметил необходимость слаженных действий властей и энергетиков и выразил готовность оказать необходимую поддержку при реализации проектов «Россети Юг», направленных на обеспечение бесперебойного электроснабжения жителей Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, борис эбзеев, россети юг, чистое небо, надежность электроснабжения


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