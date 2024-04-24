В Свердловской области из-за разлива реки Тура закрыли движение на трех мостах

В ГИБДД Свердловской области заявили о введении ограничений движения для всех видов транспорта на трех мостах региона.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, это связано с паводковым разливом реки Тура. Ограничения вводятся:

на 1 км автодороги "с. Туринская Слобода – д. Решетникова – д. Сагай";

на 5 км +900 м автодороги "с. Сладковское – д. Макуй";

на 6 км подъезд к д. Барбашина от автодороги "с. Байкалово – с. Туринская Слобода – Туринск".

На опасных участках уже установлены временные дорожные знаки 3.2 "Движение запрещено". Как добавили в Госавтоинспекции, перебраться через зоны подтопления в настоящее время можно паромной переправой или на лодке. Путей объезда данных участков нет.

Напомним, ранее на Среднем Урале вышедшая из берегов река Чусовая подтопила несколько участков.