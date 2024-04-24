Путин: Никто из участников теракта в "Крокусе" не должен уйти от возмездия

Президент России Владимир Путин заявил, что все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в "Крокус сити холле" должны быть выявлены и наказаны.

"Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия", - подчеркнул Путин в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности.

Глава государства сообщил, что спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают изучать все детали этого "подлого преступления".

Ранее президент заявил, что главной целью заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле" было "нанесение ущерба единству России". Он добавил, что "Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов".

Также Путин прокомментировал информацию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокус Сити Холле". По словам главы государства, в России видят, что США по разным каналам пытаются убедить всех, что "киевского следа в московском теракте якобы нет" и что его совершили члены ИГИЛ*. "Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", — указал Путин.

* Запрещенная в России террористическая организация