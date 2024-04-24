С начала 2024 года из Свердловской области депортировали 636 нелегальны мигрантов

С начала года судебные приставы уже успели депортировать с территории Свердловской области 636 мигрантов-нелегалов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

Из 363 мигрантов 184 были выдворены только за прошлую неделю. Все они являются гражданами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

"Граждане сопредельных государств были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином либо лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ". Все они были оштрафованы, - рассказали в полиции.

До депортации иностранцев разместили в пунктах временного содержания, а после оформления приставами документов, провели до пунктов пропуска через госграницу.