Российские сенаторы обвинили армянского коллегу в "солидаризации с киевским режимом"

В Совете Федерации назвали спикера армянского парламента Алена Симоняна "перешедшим все красные полосы". Российских сенаторов возмутили его слова в Брюсселе по отношению к российско-украинскому конфликту.

Председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин заявил: "Мы рассматриваем эти высказывания как прямая солидаризация с нацистским киевским режимом. Россия и Армения являются союзниками, спикер парламента пытается эти договоренности перечеркнуть".

"Спикер говорил точно не от имени армянского народа. Это русофобские выступления. Надо спросить, кто дал ему право выступать с такими выступлениями от имени Армении?" – возмутилась председатель СовФеда Валентина Матвиенко. Она предложила направить армянским коллегам письменный запрос по этому поводу.