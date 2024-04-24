Сенатор: Подтопленному Оренбуржью не хватит выделенных из Москвы денег

Сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко попросил о выделении региону дополнительных средств из резервного фонда правительства на помощь пострадавшим от наводнения людям. По его словам, выделенных Москвой средств не хватит, чтобы отремонтировать жилье.

Так, установленный норматив помощи на восстановление в 7 тыс. руб. на один квадратный метр не соответствует реальности: "Стоимость стройматериалов гораздо выше".

Также член Совета Федерации на пленарном заседании палаты указал, что под федеральную помощь не попадут садовые дома, поскольку они не признаются жилыми помещениями, "хотя люди там постоянно проживают".

Пока особо активной поддержки коллеги Шевченко не пообещали: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила "профильные комитеты" собрать предложения о том, как можно помочь людям. Обратиться в правительство с просьбой о выделении средств из резервного фонда она пока не хочет.