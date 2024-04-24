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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Приговор бывшему главному борцу с наркотиками в свердловском МВД оставили в силе

Свердловский областной суд оставил в силе приговор бывшему главе управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Ивану Ергеледжи.

Напомним, в январе экс-силовика признали виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере и отправили его в колонию. Ергеледжи получил 5 лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, приговор обжаловали как прокуратура, так и адвокат осужденного. Рассмотрев материалы дела, облсуд оставил приговор без изменений по существу, внеся в него редакционные уточнения.

Напомним, задержали Ивана Ергеледжи в апреле 2023 года. После проведения служебной проверки он был уволен из полиции.

Теги: облсуд, приговор, полиция


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