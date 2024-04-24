В Академическом накрыли "пекарню" в здании бывшего туалета

В Академическом районе накрыли антисанитарное производство выпечки в здании бывшего туалета. В качестве поваров выступали три жительницы Узбекистана без документов и почти не говорящих по-русски. Подробно об этом в своих соцсетях рассказал координатор проекта "Народный контроль" общественник Дмитрий Чукреев.

Здание находится на территории ТК "Академический" на ул. Амундсена, 125л. Здесь готовились самса, мини-пицца, чебуреки и пирожки для последующей продажи в торговых точках, а также производилась заготовка лапши для лагмана.

"Реально, даже в общажных туалетах чище. На мой взгляд, это уже перебор — я многое видел, но это уже чересчур. Владелец сортирного бизнеса пытался убедить нас в том, что продукция готовилась для себя, а не на продажу, но мы уже научились выводить таких фантазеров на чистую воду. У него не было ни ИП, ни ООО – никакой ответственности", – написал Чукреев.

Мигрантов доставили в отдел полиции №4 для установки личности. Пока неизвестно, проживают ли они на территории РФ легально. В противном случае, их ожидает депортация.