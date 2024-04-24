Замминистра обороны России Тимур Иванов арестован на два месяца

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов на два месяца отправлен в СИЗО постановлением Басманного районного суда Москвы. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

"Иванов, занимая должность заместителя обороны РФ, курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также по делу Иванова арестован Сергей Бородин, его тоже обвиняют во взяточничестве.

"Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ, Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны", - полагает следствие.

Иванов занимал пост замглавы Минобороны с 2016 года, отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск (сил), жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил. В свое время Иванов курировал строительство главного храма Вооруженных сил и парка "Патриот", а также медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19. В последнее время он отвечал за восстановление Мариуполя.

Иванов был "человеком Шойгу", об этом сообщил собеседник Forbes в Минобороны РФ. По его словам, у замминистра, в ведении которого находился стройкомплекс, "были косяки" и к нему "накопились вопросы".