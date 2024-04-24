Адвокат: Михаил Ефремов не подавал ходатайства об УДО

Актер Михаил Ефремов еще не подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщил его адвокат Юрий Падалко.

"Опять появились эти слухи, я не знаю, кто их распространяет, но Михаил Олегович не подавал ходатайство об УДО", - сказал он РИА Новости.

"Мы подадим ходатайство, когда посчитаем нужным", - добавил адвокат.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что Ефремов не выйдет из колонии по УДО, причиной отказа стали нарекания со стороны руководства исправительной колонии в Белгородской области, где артист отбывает наказание – у него есть два нарушения.

Между тем, SHOT сообщает, что родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова простили Ефремова и выступили за то, чтобы актер вышел по УДО из колонии. Как сообщил адвокат Александр Добровинский, он передавал близким Захарова прошение представителей Ефремова об условно-досрочном освобождении и родственники Захарова ответили согласием.

Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, которое он устроил в 2020 году, будучи пьяным. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет. После ДТП в крови Михаила Ефремова, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, актер был допрошен в качестве свидетеля. Позже стало известно, что дело о наркотиках не расследуется, оно было приостановлено по причине отсутствия подозреваемых.