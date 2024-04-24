Нашли голую, в лесной канаве. В Прикамье подростка подозревают в убийстве женщины

В Пермском крае подростка 2008 года рождения (15 - 16 лет) задержали по подозрению в убийстве 21-летней женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Тело женщины с признаками криминальной смерти накануне было обнаружено в лесу поселка Яйва. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"По подозрению в совершении убийства женщины во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска задержан ранее не судимый несовершеннолетний местный житель 2008 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, по месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, убитая - молодая мать из поселка Яйва. Она пропала 20 апреля. Спустя четыре дня ее нашли голой в канаве, в лесу, недалеко от детского сада. Одежда погибшей была найдена неподалеку. Сообщается, что женщину якобы задушили. По словам вдовца убитой, в день исчезновения он отправился на работу, а его жена с дочерью ушла к родителям. Отец попросил ее накопать ему червей для рыбалки. Женщина оставила дочь с бабушкой и дедушкой и ушла за червями. Ее долго не было, родители забеспокоились, стали ей звонить. Но телефон был выключен. Камера детского сада запечатлела, что женщина шла в сторону леса вместе с высоким молодым человеком.