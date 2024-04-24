Экономический эффект "РН-Юганскнефтегаза" от перехода на централизованное электроснабжение составил около 2,8 млрд рублей

"РН-Юганскнефтегаз", крупнейший нефтедобывающий актив НК "Роснефть", по итогам 2023 года перевел часть объектов нефтегазодобычи на централизованное электроснабжение. Данное решение позволило на 39% сократить применение на месторождениях дизель-генераторных установок. В денежном выражении экономический эффект составил около 2,8 млрд рублей.

Повышение эффективности работы производственных активов – один из ключевых приоритетов стратегии "Роснефти". На предприятиях Компании на системной основе реализуют мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, сокращение топливно-энергетических ресурсов, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.

В прошлом году "РН-Юганскнефтегаз" ввёл в эксплуатацию свыше 200 км воздушных линий электропередачи и 25 трансформаторных подстанций. Расширение централизованной энергетической инфраструктуры позволяет эффективно замещать локальную систему электропитания, применяемую при строительстве кустовых площадок на удаленных месторождениях. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой дизель-генераторной установкой в пять раз превышает стоимость электроэнергии из энергосистемы РФ. Кроме этого, уменьшение количества дизель-генераторов сокращает выбросы углекислого газа и минимизирует воздействие на атмосферный воздух в регионе добычи.

"РН-Юганскнефтегаз" производит на мощностях собственных электростанций более 21% от общего потребления электроэнергии. "Приобская" и "Приразломная" станции суммарно выработали в 2023 году более 2,7 млрд кВт*ч электроэнергии. В качестве топлива для них используется попутный нефтяной газ, что способствует увеличению уровня его полезного использования и сохранению экологии региона присутствия.

Благодаря своевременному и качественному выполнению планово-предупредительных ремонтов энергетического оборудования, достигнут высокий показатель надежного и бесперебойного энергоснабжения объектов бурения и добычи нефти "РН-Юганскнефтегаза".

ООО "РН-Юганскнефтегаз" - ключевой добывающий актив НК "Роснефть". Предприятие ведет разработку месторождений на 40 лицензионных участках в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре общей площадью свыше 21 тыс. км2.