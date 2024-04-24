24 Апреля 2024
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Армия и ВПК Челябинская область В России
Фото: t.me/poolN74/15144

Челябинская область отправила первую партию уникальных передвижных стоматологий для бойцов СВО

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в режиме прямого включения в заседании, посвященном двухлетию деятельности Штаба по гуманитарному сотрудничеству «Единой России». В рамках мероприятия партии гуманитарной помощи были направлены из нескольких регионов России. По поручению Алексея Текслера в Челябинской области были изготовлены и отправлены на передовую уникальные медицинские кабинеты – передвижные стоматологии, разработанные и произведенные в Миассе.

Подводя итоги работы Штаба за последние два года, первый заместитель Председателя Совфеда РФ, председатель партии «Единая Россия» Андрей Турчак подчеркнул, что Штаб стал эффективным инструментом взаимодействия государства и общества в вопросах оказания гуманитарной помощи жителям воссоединенных территорий: «Хочу напомнить сухие цифры, за которыми тысячи спасенных жизней. С начала СВО «Единая Россия» собрала и доставила в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Собрано почти 13 миллиардов рублей – все эти средства были направлены на закупку необходимого оборудования и экипировки для наших бойцов. Работу гуманитарного штаба нужно продолжать до нашей победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах».

(2024)|Фото: t.me/poolN74/15144

Вице-спикер Госдумы РФ, руководитель Штаба Анна Кузнецова добавила, что многие российские региона ведут большую работу по сбору и отправке гуманитарных грузов.

Она особо отметил вклад Южного Урала в решение по обеспечению потребностей фронта.

«Сегодня мы дадим старт новым гуманитарным делам и проектам. Так, на фронте сейчас очень востребовано стоматологическое лечение. Идея того, как это реализовать, родилась в Белгородской области. А непосредственной реализацией занялась Челябинская область. Впервые на базе «Урала» были оборудованы стоматологические кабинеты для выезда непосредственно в зону военных действий», - сказала руководитель Штаба.

В режиме телемоста Алексей Текслер продемонстрировал участникам мероприятия автомобильные комплексы, аналогов которым нет. Передвижные стоматологические кабинеты произведены на базе шасси «Урал Next». Они созданы для проведения стоматологических осмотров и лечения в условиях бездорожья и местах, где отсутствуют стоматологические клиники.

«С первых дней специальной военной операции Челябинская область оказывают всю необходимую помощь нашей армии. За это время сделано многое. Построен специальный военный лагерь на базе одной из наших частей, полностью проведен капремонт и обновлено оборудование окружного военного госпиталя, обновлены и переданы на баланс Минобороны новые здания военных комиссариатов. Оказывается непосредственная помощь нашим военным частям. Это порядка 40 воинских подразделений, с которыми у нас налажена постоянная связь, которым мы передаем необходимое оборудование, коптеры, все, что потребуется на передовой нашим бойцам», - сообщил губернатор Челябинской области.

(2024)|Фото: t.me/poolN74/15144

Алексей Текслер также отметил уникальность события передачи такой гуманитарной помощи фронту и вклад челябинских машиностроителей в создание специальной техники.

«Челябинская область – центр специального машиностроения. Мы с огромным удовольствием и ответственностью взялись за исполнение данной задачи. Знаю, что ребята на передовой обозначали такую потребность. Первые две машины сделаны, сейчас они уедут в воинские части. Эти кабинеты могут работать абсолютно автономно, на передовой. Они состоят из нескольких отсеков: помещение приема пациентов, непосредственно стоматологический кабинет, оснащенный современным оборудованием и расходными материалами, рентген-аппаратом, технический блок с генератором, санитарная комната. Наши медики опробовали эту машину, она будет востребована и для гражданских целей», - подчеркнул глава Южного Урала.

(2024)|Фото: t.me/poolN74/15144

Андрей Турчак поблагодарил Алексея Текслера за уникальную разработку: «Вы смогли реализовать эту идею, хотя я знаю, что был пройден тяжелейший труд сертификации. Этот автомобиль готов к серийному производству, к поставкам в войска, МЧС, Минздраву, ФМБА, в регионы с труднодоступными районами. Военные ждут с нетерпением эту технику».

Напомним, челябинские специалисты на постоянной основе вносят свой вклад в будущую победу. Спецтехника на шасси «Урал» регулярно и высокоэффективно выполняет самые различные задачи в условиях тяжелого бездорожья, а способность уральского автомобиля добраться в любую труднодоступную местность часто просто необходима для оказания эффективной медпомощи.

Важно отметить, что южно-уральские машиностроители сумели также обеспечить комфортные условия работы врачей и самочувствия их пациентов: фургон имеет хорошую теплоизоляцию и отопление.

(2024)|Фото: t.me/poolN74/15144

Депутат Государственной думы, участник рабочей группы по вопросам СВО Яна Лантратова высоко оценивает помощь властей Челябинской области участникам СВО в целом.

«Губернатор лично бывает на передовой, несколько раз вместе с ним посещали Волноваху и Ясиноватую, отвозили бойцам и на новые территории гуманитарную помощь. Губернатор выстроил системную работу в этом направлении в регионе. Здесь, в тылу, пожалуй, нет ни одного человека, который бы так или иначе не помогал приближать победу. Люди выступают единым фронтом», — говорит парламентарий.

Теги: алексей текслер, мобильная стоматология для сво, стоматологическое лечение, бойцы сво


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